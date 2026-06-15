Inserimento del Tottenham nella corsa a Sandro Tonali, è sfida a Man City e Arsenal

15 Giu 2026 - 23:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Tottenham, secondo quanto indicato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, si è inserito nella corsa per acquistare Sandro Tonali. Il centrocampista italiano è uno dei più richiesti in Europa, e riscuote particolare successo in Premier dove si è messo in mostra con il Newcastle dal 2023. L'acquisto di Tonali sarebbe una esplicita richiesta di Roberto De Zerbi, da poche settimane nuovo allenatore degli Spurs. Non sarà facile però, per il club di Joe Lewis, battere la concorrenza: le rivali per il giocatore sono Manchester City e Arsenal, altre due superpotenze della Premier. 

Ultimi video

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:47
Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

01:45
Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

I più visti di Mercato

Per David l'ennesima bocciatura, Muharemovic promosso ma con qualche riserva

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Allegri 'ostaggio' del Milan: si muove direttamente AdL e parla con Ibrahimovic

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:42
Udinese, ufficiale il riscatto di Zaniolo ma è giallo: "Amareggiato e deluso"
Nico Paz (Como) 
23:42
Si avvicina la permanenza di Nico Paz al Como: le ultime
23:34
Monza, Pedro Obiang si ritira e viene nominato nuovo direttore sportivo del club
23:33
Il Napoli avanza su Gila: contattato l'agente, pronta l'offerta per la Lazio
23:23
Dall'Inghilterra: il Napoli pensa a Vicario, c'è anche la Juve