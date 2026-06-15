Inserimento del Tottenham nella corsa a Sandro Tonali, è sfida a Man City e Arsenal

Il Tottenham, secondo quanto indicato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, si è inserito nella corsa per acquistare Sandro Tonali. Il centrocampista italiano è uno dei più richiesti in Europa, e riscuote particolare successo in Premier dove si è messo in mostra con il Newcastle dal 2023. L'acquisto di Tonali sarebbe una esplicita richiesta di Roberto De Zerbi, da poche settimane nuovo allenatore degli Spurs. Non sarà facile però, per il club di Joe Lewis, battere la concorrenza: le rivali per il giocatore sono Manchester City e Arsenal, altre due superpotenze della Premier.