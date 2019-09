In estate c'è stato il gran rifiuto, ma il Manchester United è pronto a riprovarci per Paulo Dybala nella sessione di gennaio. Solskjaer ha inserito la Joya nella lista dei giocatori (ci sono anche Eriksen, Milinkovic-Savic e Sancho) nel mirino. Lo riferisce il Manchester Evening News. L'attaccante argentino ha manifestato sempre la volontà di rimanere alla Juve ma potrebbe cambiare idea qualora non trovasse spazio nell'undici di Sarri che nelle prime due giornate di campionato gli ha preferito Gonzalo Higuain.