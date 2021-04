In Francia confermano: Icardi via dal Psg, all'orizzonte Juve e Roma

MERCATO

L'attaccante argentino potrebbe rientrare in uno scambio con Dybala. Premier League terza opzione

Mauro Icardi ha nostalgia dell'Italia e, secondo L'Equipe, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain quest'estate, visto anche lo scarso utilizzo in questa stagione, la seconda sotto la Tour Eiffel. Stando a quanto riporta il quotidiano francese, sono due le piste possibili: Juventus e Roma. L'alternativa è rappresentata da un trasferimento in Premier League.

Vedi anche Mercato Juve, l'agente di Dybala: "Il suo è un gol da Champions, pensa solo al presente e a giocare" I rappresentanti del centravanti argentino, la compagna Wanda Nara, sarebbero già al lavoro per trovargli una sistemazione lontano da Parigi. In una eventuale trattativa con i bianconeri potrebbe essere inserito Paulo Dybala, il cui rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2022,, è in stallo ormai da tempo.