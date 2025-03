Immobile: "Mi piacerebbe tornare in Serie A, sto ancora bene"

"Sto ancora bene di testa e ho voglia, quindi è ovvio che poter ritornare nel campionato dove ho battuto i record, dove sono esploso, sarebbe bello. Non è detto che poi dopo la Turchia io smetta, non è nelle mie intenzioni, anzi sto lavorando per un gran finale anche da un'altra parte". Così Ciro Immobile nel corso di una intervista a Radio-TV Serie A . Sull'addio alla Lazio ha detto: "La mia famiglia ed io nell'ultimo periodo stavamo già pensando di cambiare, di andare via perché tutte le cose hanno un inizio e una fine. Avevamo questo pensiero perché poi la Lazio stava cambiando identità - ha aggiunto - voleva fare un ricambio generazionale. Nell'arco dei miei otto anni a Roma sono andati via Inzaghi e tanti giocatori che hanno fatto con me la storia della Lazio. Non posso biasimare i tifosi che ci sono rimasti male perché anche per me è stato così. Più per il fatto di non averli potuti salutare, mi sarebbe piaciuto fare l'ultimo giro con loro, con la mia famiglia, per prendermi ancora una volta il loro amore e dare il mio a loro, però non si può avere tutto nella vita". Sull'esperienza al Besiktas. "È stata una scelta prettamente sportiva. Ho avuto anche offerte dall'Arabia che non ho preso in considerazione. Sono ancora nel mood di poter dare tantissimo perché mi alleno due volte al giorno, seguo i dati dei ragazzi più giovani per non essere da meno, voglio stare bene fisicamente per poter dare ancora qualcosa a questo sport", ha detto Immobile.