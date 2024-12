Michail Antonio è stato operato a una gamba dopo il terribile incidente in auto di sabato scorso e dovrà restare ai box un anno. Il West Ham, come segnale di vicinanza al calciatore, è intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2025. Secondo il Daily Mail, la trattativa verrà aperta una volta che Antonio lascerà l'ospedale.