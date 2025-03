Il vice presidente del Gala su Osimhen: "Lo vogliono 5 top club: la decisione ad aprile"

Una dei nomi che infiammerà il mercato: Victor Osimhen quest'estate sembra destinato a finire al centro di un'asta. Il nigeriano sta facendo benissimo al Galatasaray con 26 gol e 5 assist in 30 apparizioni totali. Un rendimento che, se possibile, ha aumentato l'interesse intorno all'attaccante di proprietà del Napoli. Sul suo futuro ha parlato il vice presidente del Galatasaray Abdullah Kavukçu: "Osimhen comunicherà la sua decisione ad aprile. Al momento, cinque delle principali squadre mondiali sono interessate a lui. Il suo arrivo qui era un sogno. È arrivato e per il momento gioca con noi. A gennaio si parlava di un suo trasferimento, ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Attualmente è il sogno di tutte le nostre rivali. Sebbene stiamo puntando al titolo, non abbiamo ancora avuto discussioni dirette con Victor. Non ha senso parlarne adesso. II Galatasaray è un club di grande livello: se non fosse stato così, Victor non sarebbe venuto. La sua permanenza al Galatasaray non è così impossibile".