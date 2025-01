Il Venezia cede Andersen allo Sparta Praga

Il Venezia ha ufficializzato oggi, in una nota, a poche ore dal match casalingo con l'Inter, di aver perfezionato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista Magnus Kofod Andersen allo Sparta Praga. Giunto in laguna nell'estate del 2022, Andersen ha collezionato 66 presenze con la maglia arancioneroverde, impreziosite da un gol e 7 assist, contribuendo al percorso che ha portato il Venezia alla promozione in Serie A nella scorsa stagione. Già nella conferenza stampa di ieri, Eusebio Di Francesco aveva fatto trapelare l'imminente partenza: "È un ragazzo speciale che ha avuto una chiamata da una formazione che milita in Champions - ha detto il tecnico dei lagunari - e non potevamo trattenerlo. Lo ringraziamo per le dedizione e attendiamo che il direttore Antonelli trovi un sostituto all'altezza".