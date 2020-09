Il Tottenham torna su Skriniar: l'Inter chiede 60 milioni

Il Tottenham torna forte su Skriniar: il club inglese, su espressa richiesta di Mourinho, ha presentato una prima offerta per il difensore slovacco di circa 35 milioni all'Inter. Il club nerazzurro valuta però il centrale non meno di 55/60 milioni. La differenza tra richiesta e offerta è quindi decisamente ampia ma la trattativa è appena entrata nel vivo e le parti torneranno a confrontarsi nei prossimi giorni. Nel caso di una partenza di Skriniar, Antonio Conte vorrebbe sostituirlo con Milenkovic della Fiorentina, giocatore che piace tanto anche al Milan e che il patron viola Rocco Commisso non è intenzionato a cedere per meno di 40 milioni. Nell'ambito dei contatti per Skriniar, tra Tottenham e Inter non si è parlato di Ndombele.