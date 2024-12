Il Torino continua a puntare forte su Beto per sostituire Duvan Zapata a gennaio, tuttavia l'Everton non sembra intenzionato a mollare il colpo. Il club inglese non sembra disposto ad accettare un prestito oneroso come riportato da Tuttomercatoweb, motivo per cui si pensa a lavorare per un prestito con obbligo di riscatto che si avvicinerebbe alle richieste della squadra di Liverpool.