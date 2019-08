Il Torino punta Domenico Berardi e ha due possibili carte da giocarsi per convincere il Sassuolo a cedere il giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella giornata di ieri il club neroverde ha infatti offerto 10 milioni ai granata per Kevin Bonifazi ma Cairo ha detto no: possibile che possa essere inserito, insieme a Vittorio Parigini, per convincere il club di Squinzi a cedere il classe 1994.