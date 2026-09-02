Il Siviglia in soccorso del Milan sul gong del mercato: preso Fofana, il comunicato

Youssuf Fofana lascia il Milan. Dopo il fallimento del trasferimento al Lione a pochi secondi dal gong (colpa di Malick Fofana che non aveva ancora detto sì al Sunderland bloccando quindi gli acquisti in entrata dei transalpini allenati da Fonseca), ecco arrivare il Siviglia. Gli andalusi hanno concluso l'acquisto dell'ex Monaco poco prima della mezzanotte spagnola che sanciva il termine del mercato estiva in Liga.
Questa la nota del Milan che annuncia la cessione in prestito del francese: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027 - si legge -. Il Club ringrazia Youssouf per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione sportiva". Per un Fofana che parte c'è un Tomori che resta. Il centrale, definito esubero dal club rossonero, è stato reintegrato al termine del mercato.