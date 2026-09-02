Il Siviglia in soccorso del Milan sul gong del mercato: preso Fofana, il comunicato

Questa la nota del Milan che annuncia la cessione in prestito del francese: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027 - si legge -. Il Club ringrazia Youssouf per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione sportiva". Per un Fofana che parte c'è un Tomori che resta. Il centrale, definito esubero dal club rossonero, è stato reintegrato al termine del mercato.