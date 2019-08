Il Sassuolo si muove sul mercato, alla ricerca di un attaccante. Con Defrel più vicino alla Sampdoria che al Sassuolo, gli uomini mercato neroverdi sono tornati con attenzione su Citadin Martins Eder dello Jiangsu Suning. Un affare non semplice per l’ingaggio elevato del calciatore, ma c’è la volontà di trovare una soluzione. Possibili nuovi contatti in settimana. Il Sassuolo punta Eder, lavori in corso...