Il Sassuolo apre al prestito oneroso per Scamacca alla Juventus 

LA TRATTATIVA

L'occasione per fare il punto definitivo è la finale di Supercoppa che si gioca a Reggio Emilia. La Juventus può incontrare i dirigenti del Sassuolo e trovare l'accordo per il passaggio di Gianluca Scamacca, ora in prestito al Genoa, a Torino, sponda bianconera. La società emiliana sembra disponibile a un prestito oneroso di 18 mesi condizionato al numero delle presenze, per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 20/22 milioni di euro.

L'operazione, comunque, è condizionata dal fatto che il Genoa riesca a trovare un sostituto per l'attacco. Sostituto che è già stato individuato in Lammers, olandese dell'Atalanta, che potrebbe passare in prestito alla corte di Preziosi.