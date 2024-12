Il Saint-Etienne esonera Dall'Oglio

Il Saint-Etienne ha deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico Olivier Dall'Oglio. Le parti hanno raggiunto un accordo consensuale come confermato dal presidente della società francese Ivan Gazidis: "Ringraziamo Olivier Dall'Oglio per tutto ciò che ha portato all'AS Saint-Étienne, e in particolare per il ruolo centrale che ha giocato nella crescita del club in Ligue 1. I tifosi, i dipendenti e i giocatori ricorderanno questo periodo che ha segnato il club, così come le qualità umane di Olivier. Auguriamo a lui, così come a Grégory Pérès, il meglio per il resto della loro carriera".