Al centro del mercato da mesi, Franco Mastantuono si è fatto notare anche ieri per un gol magistrale, su punizione, che ha affondato il Boca Juniors. Sul futuro del talento argentino ha detto la sua anche Stefano Di Carlo, segretario generale del River Plate: "Resterà con noi per tutto il 2025". Un chiaro messaggio ai tanti club europei che sono sulle tracce del talento in vista dell'estate.