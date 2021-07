Il rinnovo di Messi attira gli sponsor: il Barça si rilancia economicamente

DOPO L'ACCORDO

Poteva essere un duro colpo per le casse blaugrana, invece la permanenza di Leo può aiutare un club in crisi economica

Dopo il principio di accordo tra Messi e il Barcellona (con la firma che arriverà nei prossimi giorni e che prevede un contratto di 5 anni al 50% dello stipendio percepito finora dall'argentino e una clausola rescissoria intorno ai 350 milioni di euro), il presidente Laporta e la sua giunta direttiva stanno facendo i conti per capire i vantaggi economici del nuovo rapporto con Leo, oltre a quelli tecnici, che sono indiscutibili. La serie di proposte per nuove sponsorizzazioni, più i rinnovi di quelle già esistenti, possono rendere più solida la posizione finanziaria del Barça.

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, avere ancora in rosa Messi, che ha incrementato la sua fama di migliore giocatore del mondo dopo la vittoriosa Copa America in Brasile, oltre a far restare il Barcellona nell'elite del calcio mondiale, porterà degli enormi vantaggi anche a livello di marketing, aumentando gli accessi allo stadio, al museo e ai negozi ufficiali del club.