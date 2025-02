Alexander-Arnold è il grande obiettivo del Real Madrid per il prossimo mercato. Il contratto con il Liverpool del laterale inglese scade a giugno, quindi Trent sarebbe già libero di accordarsi con il Madrid e trasferirsi a parametro zero. Nelle idee di Ancelotti e della dirigenza Alexander-Arnold sarà l'erede di una leggenda come Dani Carvajal, 33enne reduce dalla rottura del legamento crociato.