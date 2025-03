Il Real Madrid sta lavorando per avere a disposizione Alexander-Arnold già per il Mondiale per Club in programma negli Usa a partire da metà giugno. Il Liverpool, scrivono in Inghilterra, è in attesa che i Blancos comunichino ufficialmente di aver raggiunto l'accordo con il terzino inglese in scadenza a giugno. Solo successivamente i due club si metterebbero al tavolo per far sì che il contratto che lega il 26enne agli inglesi venga rescisso anticipatamente.