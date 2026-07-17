Il Real Madrid spera ancora: Olise ha scelto Mourinho

L'attaccante francese, reduce da un biennio in Baviera impreziosito da 107 presenze, 42 reti e diversi trofei nazionali, ha messo nel mirino il club di Florentino Perez, nonostante i tentativi di dissuasione del compagno al Bayern Dayot Upamecano, che ha provato a convincerlo a restare.