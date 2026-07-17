Il Real Madrid spera ancora: Olise ha scelto Mourinho

17 Lug 2026 - 11:35
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Secondo l'Equipe Michael Olise ha manifestato ai compagni di nazionale il suo desiderio di lasciare il Bayern Monaco per trasferirsi al Real Madrid in questa sessione di mercato, cercando informazioni sul mondo Blancos proprio tra i suoi connazionali.

L'attaccante francese, reduce da un biennio in Baviera impreziosito da 107 presenze, 42 reti e diversi trofei nazionali, ha messo nel mirino il club di Florentino Perez, nonostante i tentativi di dissuasione del compagno al Bayern Dayot Upamecano, che ha provato a convincerlo a restare.

Dopo il secco "no" dal presidente del Bayern Herbert Hainer alla proposta monstre da 150 milioni avanzata dal Real prima della rassegna iridata, lo scenario appare ora più fluido. Con la conclusione dei Mondiali, la ferma volontà del classe 2001 di vestire la camiseta blanca potrebbe trasformarsi in una pressione decisiva, capace di riaprire una trattativa che fino a poche settimane fa sembrava impossibile.

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