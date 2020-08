Il Real Madrid inizia il casting per il dopo Benzema: c'è anche Lukaku

Ha regalato titoli e trofei in serie per più di dieci anni ma a dicembre ne compie 33. Un po' troppi per garantire un futuro ricco di gol al Real. Ecco perché a Madrid è scattato il casting per trovare il sostituto di Benzema. I sogni sono sempre quelli, i due attaccanti più ricercati e apprezzati del calcio europeo: Mbappé e Halland. Le cifre elevate e le difficoltà oggettive per arrivarci, però, spingono verso altre piste. Secondo fonti francesi nella lista della spesa del Real è entrato prepotentemente anche Lukaku.