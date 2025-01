Il presidente del Santos conferma il ritorno di Neymar: "Il momento è arrivato"

Il Santos conferma che Neymar è tornato al club brasiliano dopo quasi 12 anni. Marcelo Teixeira, presidente del Santos, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video con la conferma del ritorno di Neymar al club. "Ricordo, come se fosse oggi, quando il nostro eterno capitano Zito, insieme ad Alemão, vennero a raccontarmi dell'ennesima stella scoperta dal caro e rimpianto Betinho. Il suo nome era Neymar. Un nome diverso come il suo talento. E che talento! Che piacere è stato vedere questo ragazzo crescere e diventare il genio che ha conquistato la nazione di Santos, il Brasile e il mondo", ha detto Marcelo Teixeira. "Tu, Neymar, ci hai lasciato per realizzare i tuoi sogni ma con una promessa che non dimenticheremo mai: 'Me ne vado, ma tornerò'. È giunto il momento, Neymar. È giunto il momento per te di tornare dalla tua gente. Per la tua casa, per il nostro club preferito. Benvenuto, ragazzo Ney! Torna ad essere felice. La nazione del Santos ti aspetta a braccia aperte", ha aggiunto.