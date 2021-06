Il piano di Allegri: Locatelli e una punta. Dzeko, Milik e Icardi i nomi caldi

MANOVRE BIANCONERE

La Juventus si sta muovendo per portare a Torino il regista del Sassuolo. In avanti Max vuole un attaccante di peso

Massimiliano Allegri ha fretta. Vuole avere Manuel Locatelli in rosa il prima possibile. La richiesta del Sassuolo è di 40 milioni, la Juve è disposta a spenderne 25 e a mettere sul piatto una rosa di giovani che possono interessare agli emiliani: Fagioli, Rovella, Frabotta o Rafia, centrocampista offensivo dell'Under 23. A breve, l'incontro tra Cherubini e Carnevali potrebbe dare una svolta decisiva alla trattativa.

Le manovre per l'attacco sono fatalmente condizionate dal futuro di Cristiano Ronaldo ma, in ogni caso, Allegri vuole una punta di peso. Al di là della suggestione del prestito di Gabriel Jesus (operazione particolarmente complicata), la Juventus si sta muovendo su tre nomi che non imporrebbero una spesa eccessiva alle casse del club. Milk ha sempre la clausola di 12 milioni ma, pur piacendo da tempo ai bianconeri, si porta dietro una serie di dubbi legati alla sua condizione fisica (è notizia recente la rinuncia a Euro 2020 per l'infortunio al ginocchio). Dzeko è il profilo ideale ma ancora non è chiaro se Mourinho voglia o meno tenerlo in rosa. Nel caso in cui non rientri nei piani dello Special One non ci sarebbero particolari difficoltà a convincere la Roma e a portarlo a Torino. Per Mauro Icardi molto dipende da quello che farà Ronaldo. Nel caso decidesse di andare al Psg, la Juve potrebbe puntare su uno scambio con l'argentino aggiungendoci un conguaglio comunque non particolarmente oneroso.