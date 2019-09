Il rinnovo per blindare uno dei punti fermi della squadra di Ancelotti. Secondo quanto riporta il Mattino, il Napoli è intenzionato a prolungare il contratto di Fabian Ruiz (che comunque scade nel 2023): ci sarebbe già l'intesa per l'adeguamento dell'ingaggio a 2,5 milioni più bonus. In estate, riferisce il quotidiano campano, De Laurentiis ha rifiutato un'offerta da più di 45 milioni per il centrocampista spagnolo.