Il Napoli starebbe valutando un nuovo colpo in difesa per la prossima stagione e quel nome riporta a Sam Beukema. L'olandese del Bologna sarebbe finito nel mirino dei partenopei secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tuttavia i felsinei non mollano la presa e chiederebbero almeno 30 milioni di euro per cedere il proprio giocatore.