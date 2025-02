Alla ricerca di un sostituto di Kvara, il Napoli aveva guardato anche in Inghilterra prima di concludere l'accordo per Okafor. Gli azzurri infatti, riferisce Relevo, hanno fatto un tentativo anche per Borja Sainz, ala spagnola in forza al Norwich. Per lui 15 gol in stagione in Championship. Non è da escludere un nuovo assalto al 23enne in estate.