Non solo il rinnovo di Meret per la porta. Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic per rinforzare il reparto. Il serbo è legato al Torino fino al 2026, ma esiste una clausola rescissoria da 20 milioni di euro per liberarlo prima e gli azzurri potrebbero farla valere. Lo scrive Il Mattino.