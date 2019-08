Nuova opportunità in panchina per Rino Gattuso dopo l'addio al Milan dello scorso maggio. All'ex tecnico rossonero è infatti arrivata un'offerta dal Nantes che lo avrebbe scelto per prendere il posto di Vahid Halilodzic dopo la rescissione consensuale. Gattuso avrebbe preso due giorni di tempo per comunicare la propria decisione al club francese che dopo la parentesi Ranieri potrebbe tornare a parlare italiano in panchina. In corsa anche Zenga.