Il muro Inter per Lautaro riposiziona il Barcellona su Neymar

OBIETTIVI VARIABILI

L'uno o l'altro, Lautaro o Neymar: entrambi obiettivi dichiarati del Barcellona, entrambi difficili da raggiungere. Quasi impossibile il brasiliano, molto complicato l'argentino. Eppure dalla Catologna insistono, convinti che entrambi vogliano vestire la maglia blaugrana, Sacro Graal del calcio mondiale. E quando l'uno sfuma in secondo piano, ecco avanzare sotto i riflettori l'altro: puntuale, infatti, la notizia che arriva oggi dal Mundo Deportivo secondo cui Neymar avrebbe già confidato ai compagni del Psg di voler terminare nel migliore dei modi la Champions ad agosto per poi tornare a Barcellona. Puntuale perché, guarda caso, sul fronte Lautaro la situazione non viene più dipinta a tinte chiare come qualche giorno fa. O meglio, perché la fermezza dell'Inter (l'attaccante non è in vendita e può lasciare Milano solo se verrà pagata la clausola rescissoria di 111 milioni) è presa come tale e non come una mera posizione di facciata.

E allora, si diceva, ecco Neymar, pentito di aver lasciato Barcellona e pronto a carte false pur di poter tornare "a casa". Ma se per Lautaro servono 111 milioni (e le casse blaugrana in questo momento non sono in grado di far fronte all'esborso) per il brasiliano ce ne vogliono ancor di più e le carte di scambio messe sul tavolo (più o meno le stesse proposte all'Inter) non convincono neppure i parigini. Di certo, se vogliamo, una differenza però c'è: finora Lautaro non si è mai esposto ufficialmente ma neppure ufficiosamente (i messaggi inviati via social negli ultimi giorni sono anzi di tutt'altra natura) mentre Neymar non ha mai nascosto la sua nostalgia catalana. Insomma, l'uno o l'altro e forse, alla fine, nessuno dei due: una volta tanto anche il Barcellona può scoprirsi vulnerabile.