Il Milan si muove per Gila: contatti con gli agenti, è lotta col Napoli

02 Lug 2026 - 23:22
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Mario Gila © italyphotopress

Mario Gila © italyphotopress

Il Milan va a caccia di un difensore e nelle ultime ore avrebbe riallacciato i contatti per Mario Gila, in uscita dalla Lazio e valutato 25 milioni di euro. Riallacciato sì, perché lo spagnolo è un pallino di Tare che aveva praticamente chiuso per l'ingaggio del centrale prima della rivoluzione per il mancato approdo in Champions League. Gli uomini mercato del Milan hanno ripreso i contatti con l'entourage del calciatore per trovare una bozza d'accordo e successivamente trattare con Lotito sul prezzo. Su Gila ci sono anche Atalanta e Napoli.

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