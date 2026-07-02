Il Milan si muove per Gila: contatti con gli agenti, è lotta col Napoli

Il Milan va a caccia di un difensore e nelle ultime ore avrebbe riallacciato i contatti per Mario Gila, in uscita dalla Lazio e valutato 25 milioni di euro. Riallacciato sì, perché lo spagnolo è un pallino di Tare che aveva praticamente chiuso per l'ingaggio del centrale prima della rivoluzione per il mancato approdo in Champions League. Gli uomini mercato del Milan hanno ripreso i contatti con l'entourage del calciatore per trovare una bozza d'accordo e successivamente trattare con Lotito sul prezzo. Su Gila ci sono anche Atalanta e Napoli.