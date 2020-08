Il Milan è ottimista: i bonus sono la chiave per trattenere Ibra

Non manca molto all'avvio della prossima stagione (il raduno è previsto tra 10 giorni) ma al Milan sanno che alla fine l'accordo con Raiola si troverà. Ibra dovrebbe rinnovare per una cifra vicina ai 5 milioni. Il resto verrebbe garantito dai famosi bonus, che sarebbero legati alla qualificazione alla prossima Champions League, alla conquista dell'Europa League e al numero di gol realizzati in stagione. Ci sono insomma tutte le basi per poter continuare insieme con un progetto tecnico cha parta proprio dallo svedese.