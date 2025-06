Pep Guardiola avrà come suo nuovo vice l'ex secondo di Jürgen Klopp al Liverpool, ovvero Pepijn Lijnders. L'ultimo incarico dell'olandese dopo aver lasciato i Reds è stato quello di tecnico del Salisburgo dove è stato esonerato. Arriva dal Livrpool anche James French come nuovo allenatore dei calci piazzati. Si conclude così la sua permanenza di 13 anni ad Anfield, durante la quale ha lavorato come analista della squadra avversaria.