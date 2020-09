Il Liverpool ha la rosa più ricca d'Europa, Inter la prima italiana

Il portale tedesco Transfermarkt ha stilato la classifica dei club con la rosa più ricca d'Europa. Una graduatoria in cui a comandare è il Liverpool, con un valore complessivo di 987,7 milioni di sterline, l'equivalente di circa un miliardo di euro. Alle spalle dei Reds troviamo il Manchester City in seconda posizione e il Barcellona in terza, un podio che conferma il dominio finanziario a tinte prevalentemente inglesi e spagnole.