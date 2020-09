Il Lione vuole Paquetà e offre Depay. Il Milan ci sta pensando

Il Lione è sempre più convinto: vuole Lucas Paquetà. Per sbloccare la trattativa con il Milan è disposto a lasciar partire un pezzo da novanta come l'attaccante della Nazionale olandese Memphis Depay, uno dei rinforzi che Koeman avrebbe voluto per il suo Barcellona. Resta solo da capire la cifra del conguaglio da girare al club francese che, lo scorso giugno, valutava Depay intorno ai 45 milioni. Il vantaggio, per i rossoneri, è il fatto che il contratto con il Lione scade nel 2021 e non sembrano esserci spiragli per un rinnovo.