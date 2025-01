Il Lione ufficializza Fonseca: "Sarà il nuovo allenatore"

Paulo Fonseca sarà il prossimo allenatore del Lione, in sostituzione di Pierre Sage, esonerato dal suo incarico lunedì. Lo ha annunciato martedì il presidente dell'Olympique Lyonnais, John Textor, in un'intervista all'Afp. "Salvo imprevisti, sì, Paulo sarà il nostro prossimo allenatore. Ha ancora alcune cose da sistemare con il suo precedente club (il Milan, ndr), ma le cose si stanno muovendo rapidamente e speriamo di vederlo questa settimana" in Lione, ha dichiarato l'imprenditore americano.