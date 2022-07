Il giorno di Bremer: l'Inter non vuole fare aste, la Juve vicina al sorpasso

© Getty Images

Gleison Bremer sta per dire addio al Torino. Questo è certo. Il dubbio riguarda la sua prossima destinazione. Che vada all'Inter, come sembrava almeno sino a ieri, non è più così probabile. Anzi. Nel tardo pomeriggio si attende l'incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli granata per provare a trovare un accordo, prima però Marotta dovrà ottenere il via libera dal presidente Zhang per alzare l'offerta da presentare al patron granata Cairo. Un via libera che il dirigente nerazzurro spera di ottenere nell'incontro in corso nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione. All'orizzonte c'è la Juve che ceduto De Ligt al Bayern sta provando a inserirsi. Anzi, secondo quanto sta diventando sempre più chiaro di minuto in minuto, avrebbe addirittura effettuato il cosiddetto sorpasso con un'offerta per il Torino e una per lo stesso giocatore superiori e al momento non pareggiabili dall'Inter.