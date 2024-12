Il Galatasaray sfida la Juve per Kolo Muani

Sempre attenta agli sviluppi del rapporto tra Zirkzee e il Manchester United, la Juventus sta valutando con attenzione anche la situazione di Kolo Muani, mai veramente decisivo con il Psg e quindi pronto a cambiare aria già a gennaio. Sull'attaccante francese, costato la scorsa estate la bellezza di 90 milioni di euro ai parigini, ha però messo gli occhi anche il Galatasaray, a caccia di una punta che possa prendere il posto dell'infortunato Mauro Icardi. Il club turco sarebbe pronto a fare un'importante offerta al Psg anche se, verosimilmente, non potrà avvicinare il prezzo pagato qualche mese fa dai parigini per acquistarlo. Più logico, quindi, che si provi a percorrere la pista di un prestito, soluzione che anche la Juve potrebbe proporre al Paris Saint Germain. L'ex Francoforte, che ha firmato un contratto fino al 2028, non è mai riuscito a convincere Luis Enrique che lo spasso relegato in panchina e sarebbe felice, a questo punto, di provare a rilanciarsi altrove.