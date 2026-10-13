Il Frosinone blinda Oyono, rinnovato il contratto fino al 2029

Quarto "gioiello" blindato. Dopo aver prolungato i contratti di Lorenzo Palmisani, Gabriele Bracaglia e Fares Ghedjemis, è arrivato il turno di Anthony Oyono, classe 2001. Il terzino destro gabonese ha rinnovato fino al 2029 rinsaldando il suo legame col Frosinone iniziato nel gennaio 2022. Oyono è stato tra i migliori di questo inizio di stagione con 6 presenze e 2 assist. "È un elemento sottovalutato, se migliora la fase difensiva può benissimo giocare la Champions League", ha detto di recente Alvini che lo ha definitivamente forgiato e lanciato. Al pari di Ghedjemis, Oyono è stato scoperto nella Serie C francese del Boulogne. Una felice intuizione che negli anni sta regalando grande valore la società. Pilastro della Nazionale del Gabon, con la maglia del Frosinone ha giocato 108 gare con 2 reti e 10 assist ed ha conquistato 2 promozioni in Serie A. La scorsa stagione è stato tra i punti di forza (34 presenze, 1 gol e 4 assist) della squadra che ha vinto la B. Il prolungamento del contratto di Oyono conferma una strategia societaria precisa: blindare i giovani talenti, costruire l'ossatura della squadra e valorizzare il patrimonio calciatori.