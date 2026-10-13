Il Frosinone blinda Oyono, rinnovato il contratto fino al 2029

13 Ott 2026 - 13:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Quarto "gioiello" blindato. Dopo aver prolungato i contratti di Lorenzo Palmisani, Gabriele Bracaglia e Fares Ghedjemis, è arrivato il turno di Anthony Oyono, classe 2001. Il terzino destro gabonese ha rinnovato fino al 2029 rinsaldando il suo legame col Frosinone iniziato nel gennaio 2022. Oyono è stato tra i migliori di questo inizio di stagione con 6 presenze e 2 assist. "È un elemento sottovalutato, se migliora la fase difensiva può benissimo giocare la Champions League", ha detto di recente Alvini che lo ha definitivamente forgiato e lanciato. Al pari di Ghedjemis, Oyono è stato scoperto nella Serie C francese del Boulogne. Una felice intuizione che negli anni sta regalando grande valore la società. Pilastro della Nazionale del Gabon, con la maglia del Frosinone ha giocato 108 gare con 2 reti e 10 assist ed ha conquistato 2 promozioni in Serie A. La scorsa stagione è stato tra i punti di forza (34 presenze, 1 gol e 4 assist) della squadra che ha vinto la B. Il prolungamento del contratto di Oyono conferma una strategia societaria precisa: blindare i giovani talenti, costruire l'ossatura della squadra e valorizzare il patrimonio calciatori.

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

14:38

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

02:42
Pastorello in esclusiva

Pastorello svela: "La Juve ha trattato Palmisani. Su Acerbi e Simone Inzaghi... "

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Mercato

Erling Haaland (Manchester City): 220 milioni di euro

La top 11 dei calciatori che valgono di più: nessuno della Serie A ma c'è un italiano

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso FOTO

Romano fa gola a Juve e Inter: "Non hanno bussato direttamente ma desta interesse, sull'addio a gennaio..."

Tutti pazzi per JJ Gabriel: il Real prova lo scatto per il 16enne che ha stregato l'Europa

2) Lautaro Martinez (Inter): 88 milioni di euro

Cinque interisti nella top 10 dei giocatori di A che valgono di più ma in testa c'è uno juventino

Esclusiva Pastorello, intervista integrale: il mercato e i retroscena su Inzaghi, Palmisani e Meret

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:45
Il Frosinone blinda Oyono, rinnovato il contratto fino al 2029
Carvajal
11:57
Dani Carvajal torna in pista: il terzino ha firmato da svincolato con il Getafe
11:03
Da Grosso a Stroppa, sono già quattro gli esoneri in Serie A
11:01
Venezia, esonerato Stroppa: il comunicato ufficiale
10:09
Papà Tresoldi: "È milanista, se chiamasse l'Inter avrei dubbi"