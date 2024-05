Il Cies dà i numeri: Bellingham-Haaland-Vinicius fanno il vuoto, Leao primo in A

© Getty Images

Jude Bellingham è il giocatore al mondo con il valore di mercato più alto. Secondo il modello statistico del CIES Football Observatory, il cartellino dell'inglese del Real Madrid ha raggiunto i 280 milioni di euro. Sul podio, un gradino sotto, c'è anche l'attaccante del City Erling Haaland, la cui quotazione è di 255 milioni di euro, terza piazza invece per un altro giocatore del Real, Vinicius Junior (241 milioni di euro). Ai piedi del podio, sempre in quota Madrid, c'è Rodrygo Goes (221 milioni di euro). Via via gli altri big, con Phil Foden (Manchester City, 204 milioni di euro), due giocatori dell'Arsenal (Bukayo Saka e Martin Ödegaard), un terzo Citizen (Julián Álvarez), il talento del Barcellona Lamine Yamal e Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Per torvare la Serie A occorre uscire dall Top-10. Secondo il CIES, il giocatore del nostro campionato con il più alto valore è Leao del Milan: il portoghese la 32esima piazza e vale 101,5 milioni di euro, 3,2 in più rispetto a Khvicha Kvaratskhelia del Napoli e 11,4 più di Lautaro Martinez. Primo tra gli italiani invece Giorgio Scalvini dell'Atalanta (81 milioni), davanti a Destiny Udogie del Tottenham (80,3 milioni) e al duo interista Alessandro Bastoni-Nicolò Barella.