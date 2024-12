Nelle ultime due stagioni la questione portiere ha tenuto banca in casa Cagliari. In quella passata Scuffet ha preso il posto del titolare Radunovic, ma in questo campionato è successa la stessa cosa con il sorpasso tra i pali di Sherri. La società però non è ancora soddisfatta e sul mercato sarà fatto un tentativo per portare in Sardegna le prestazioni di Caprile, chiuso al Napoli da Meret dopo l'ottima stagione con l'Empoli.