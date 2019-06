IL BESIKTAS VUOLE HAMSIK

05/06/2019

Possibile futuro in Turchia per Marek Hamsik. Secondo quanto riporta infatti TRT Sports, il Besiktas vorrebbe portare a Istanbul il centrocampista slovacco. Ci sarebbe già un'offerta già pronta per l'ex capitano del Napoli e altrettanto una per il Dalian con cui ha giocato finora 10 gare con 1 gol.