IL BARCELLONA SFIDA LA JUVE PER DE LIGT

06/04/2019

Il Barcellona fa sul serio per Mathijjs De Ligt e avvisa la Juve. "De Ligt, come altri grandi giocatori, è uno dei nomi presenti sul nostro tavolo - ha spiegato a ESPN Bartomeu, ammettendo la volontà di arrivare al giocatore -. Ci sarà tempo per parlarne, però". "Ogni anno la nostra società è interessata ad acquistare diversi giocatori e quest'estate succederà la stessa cosa - ha aggiunto IL presidente del Barça -. So cosa accadrà con De Ligt, ma ora non è il momento di dirlo".