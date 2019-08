Il Barcellona formalizza la super-offerta per Neymar: il Psg pronto a sostituirlo con Dybala

La conferma indiretta del perché il Psg abbia deciso di accelerare in direzione Dybala arriva ora da Barcellona. Secondo quanto riferito da RAC1 (Radio Catalunya) il club blaugrana ha infatti deciso "di formalizzare per iscritto la proposta definitiva per l'acqusto di Neymar" al club francese. L'emittente catalana, citando fonti interne alla società, ha spiegato che nel corso di una riunione tenuta quest'oggi dal presidente Bartomeu assieme all'amministratore delegato Oscar Grau, al direttore generale Bordas, al tesoriere Tombas e ai responsabili del settore sportivo Eric Abidal e Ramon Planes, è stata presa la decisione affondare il colpo definitivo per riportare Neymar in Spagna.

Una proposta - RAC1 non spiega l'esatto contenuto dell'offerta che il Barcellona è pronto a presentare - che deve ovviamente tenere conto delle richieste del ds dei parigini Leonardo: almeno 100 milioni cash e il cartellino di due giocatori di primissima fascia (si parlava giorni fa di Rakitic e Coutinho, ma ora la cessione del brasiliano al Bayern ha cambiato per forza le carte in tavola) per un ammontare complessivo di almeno 230 milioni. Quale che sia a questo punto la nuova offerta del Barcellona, certo è che oltre alla formalizzazione scritta, a breve Eric Abidal partirà per Parigi per negoziare direttamente con Leonardo, fiducioso di portare a casa il risultato sperato. E il tutto si lega così al viaggio a Parigi dell'agente di Dybala di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi: Neymar al Barcellona e lo juventivo al Psg.