Il Barça vuole tenere Rashford ma non può permetterselo: proposta riduzione dell'ingaggio

Marcus Rashford sta tornando a incantare al Barcellona. Il talento dell'inglese in Catalogna è tornato a splendere dopo mesi difficili allo United e ora i blaugrana, che l'hanno preso in prestito, vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo. Il problema però è che Rashford guadagna circa 14 milioni di euro lordi all'anno: una cifra che il Barça non potrebbe permettersi. Per questo secondo quanto filtra dalla Spagna la proposta dei vertici blaugrana sarebbe quella di spalmare l'ingaggio che Rashford dovrebbe percepire negli anni di contratto rimasti su un arco di tempo superiore, riducendone considerevolmente l'impatto a bilancio.