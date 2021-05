Il Barça pianifica la rivoluzione: spunta una lista di 14 big in uscita

RIDUZIONE DEI COSTI

Secondo "Sport", ai top player storici verrà proposto un ingaggio al ribasso oppure la cessione

In casa Barcellona si prepara la rivoluzione. Complice la crisi dovuta alla pandemia, secondo quanto riporta "Sport", il club blaugrana starebbe infatti studiando un piano per limare i costi attraverso la riduzione del monte ingaggi e addii eccellenti. Nel dettaglio, sarebbe pronta una lista di almeno quattordici giocatori a cui verranno proposti o ingaggi al ribasso o la cessione al miglior offerente. Getty Images

Rosa alla mano, secondo quanto trapela dalla Spagna, l'elenco dei giocatori in uscita a Barcellona sarebbe zeppo di grandi nomi. Sia veterani del club, sia acquisti più recenti. Per rimanere in blaugrana, ai big storici Piqué, Alba, Busquets e Sergi Roberto il club dovrebbe proporre un consistente taglio dello stipendio oppure la cessione. Un brusco taglio col passato, in sostanza.

Discorso diverso invece per Riqui, Neto, Umtiti, Junior, Pjanic, Coutinho, Griezmann, Matheus, Braithwaite e Dembelé. Tutti e dieci, per motivi e situazioni differenti, sono considerati in uscita dal club e alla giusta cifra potrebbero essere "sacrificati" per pianificare il futuro e ricostruire la squadra. Giocatori che in Europa potrebbero attirare l'attenzione di diversi top club. Italiani compresi.