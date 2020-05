Il Barça fa spesa in Italia: nel mirino anche De Ligt e Skriniar

MAXI OPERAZIONE

Sarà che senza partite bisogna comunque riempire gli spazi, sta di fatto che le voci di mercato che arrivano dalla Spagna e riguardano la nostra Serie A, sono sempre più clamorose. E al centro di tutto c'è un Barcellona che ha disperatamente bisogno di rifarsi il trucco. Anche in modo pesante. E se i pezzi da novanta rispondono ai nomi di Lautaro Martinez e Miralem Pjanic, ecco che a loro si aggiungono anche altri potenziali obiettivi. In particolare per la difesa, uno dei reparti pià debioli della formazione di Setien. Mercato, Lautaro al centro di tutto

Vedi anche Mercato In Spagna sono sicuri: Pjanic e Lautaro giocheranno nel Barça I catalani sono infatti alla ricerca di un centrale e di un esterno e nel mirino avrebbero messo quattro giocatori tra juventini e interisti. I top della lista sarebbero Matthijs de Ligt e Milan Skriniar. L'olandese anche la scorsa estate era stato corteggiato dai blaugrana, ma alla fine decise di trasferirsi a Torino. Anche lo slovacco è da tempo un osservato speciale, pure da parte del Real Madrid. Al momento non ci sono offerte concrete, si tratta solo di rumors, ma di sicuro Paratici e Marotta non lasceranno partire De Ligt e Skriniar facilmente.

Discorso diverso per Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, gli altri due giocatori che potrebbero interessare il Barça. Il primo è sulla lista dei partenti già da diverse sessioni, mentre il secondo era stato vicino a lasciare la Continassa a gennaio, quando si parlava di un suo passaggio al Psg al posto di Meunier.

Tutti, comunque, rientrerebbero in oeprazioni di scambio visto che di soldi non ce ne sono molti a disposizione. Umtiti, Semedo, Todibo, Rakitic e Vidal sono le contropartite proposte. Vedremo.