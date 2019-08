I bomber tornano in Italia: Maxi Lopez al Crotone, German Denis alla Reggina

A volte ritornano e due grandi bomber sono pronti a rimettersi in gioco in Italia. Nuove avventure per Maxi Lopez e German Denis: il primo al Crotone in Serie B, il secondo in C alla Reggina. I due argentini, che in passato hanno scritto pagine importanti di storia in Serie A, a 35 anni e 38 anni rispettivamente vogliono regalare ancora spettacolo e segnare tanti gol. La Galina de Oro ha scelto Crotone per cercare la risalita nella massima serie dopo un anno positivo al Vasco da Gama in Brasile con 22 presenze e 10 gol. Il Tanque, invece, rientra dopo tre anni spesi tra Argentina e Perù tra Indipendiente, Lanus e Universitario e non ha ancora voglia di smettere con il pallone. Due scommesse che entrambi vogliono vincere a suon di gol.