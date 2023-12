Hojbjerg accende il mercato: è duello Juve-Napoli. Un precedente aiuta AdL 

DERBY ITALIANO

Il danese è nei primi posti sul taccuino di entrambi i club: servirà convincere Levy ad aprire al prestito

Pierre-Emile Hojbjerg. È il nome che fa gola in casa Juventus e Napoli per il prossimo mercato di gennaio. Entrambi i club vanno a caccia di un centrocampista e hanno messo gli occhi sul danese del Tottenham: i contatti sono già andati in scena, ma c'è da convincere gli ostici Spurs, tutt'altro che semplici da addomesticare. Soprattutto se si chiedono calciatori a prezzo di saldo o quasi. I dirigenti delle due italiane fanno leva sulla volontà del 28enne di giocare di più: il duello è aperto. Ma un precedente 'gioca' in favore dei partenopei.

Prestito, al massimo con diritto di riscatto: Napoli e Juventus non vogliono spostarsi da queste formule per concludere l'affare riguardante l'ex Southampton. Gli inglesi invece vogliono almeno 20 milioni di euro subito o un obbligo di riscatto: servirà lavorare ai fianchi di Daniel Levy per trovare una formula vantaggiosa. I campioni d'Italia però, sperano che possa ripetersi quanto accaduto con Tanguy Ndombele nell'estate del 2022. Il francese, ai tempi ai margini del Tottenham come Hojbjerg, si trasferì al Napoli con la semplice formula del prestito. Così facendo i londinesi risparmiarono almeno l'ingaggio di una stagione.

La speranza di De Laurentiis è che alla fine gli Spurs si convincano a lasciare libero un calciatore attualmente scontento: la pensa uguale Giuntoli, che da tempo ha messo il classe 1995 nel mirino. Allegri lo preferisce anche alla mezz'ala del Manchester City Philipps: la sensazione, su ambo le sponde, è che bisognerà aspettare le ultime battute del mercato. Nell'attesa il Napoli non sta fermo: ceduto Elmas, i partenopei stanno spingendo per assicurarsi nell'immediato Lazar Samardzic dell'Udinese.