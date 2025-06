"Non possiamo essere gli stessi, è normale che mi aspetto un mercato in entrata che possa portare un miglioramento, una prospettiva anche diversa". Lo ha detto il nuovo tecnico della Roma Gian Piero Gasperini nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Non ci sarà una rivoluzione in tutto, però è evidente che la Roma debba guardare e aspirare ad avere nuove figure e nuovi elementi che possono portare più in alto la squadra", ha aggiunto.