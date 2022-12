Haaland in Serie A: "Al Manchester City sta bene, ma vuole vincere ovunque"

L'INTERVISTA

Il padre dell'attaccante del City ha parlato del futuro del centravanti: "Haaland è capace di vincere con qualsiasi squadra"

© Getty Images Erling Haaland in Serie A dopo il Manchester City è una possibilità. Remota, ma una possibilità. Il futuro dell'attaccante norvegese non è deciso, ma a riguardo ne ha parlato il padre Alf-Inge lasciando aperta ogni strada. "Al Manchester City si trova bene, potrebbe restare 15 anni perché è un grandissimo club, ma la mia idea è che lui voglia dimostrare di poter vincere ovunque. Ne ha le capacità e potrebbe essere che vada così".

Serie A, ma anche Liga, Ligue 1 e Bundesliga - nuovamente - sono nel mirino dell'attaccante norvegese in una ipotesi di carriera perfetta. "Potrebbe stare tre anni in Premier League - ha continuato Haaland senior a France Football -, poi andarsene in Italia o in Spagna e Francia. Niente è deciso, ma sicuramente è una possibilità perché Erling è capace di essere un vincitore in qualsiasi squadra".

Nel suo palmares per il momento ha raccolto trofei in Austria con il Salisburgo (un campionato e una coppa) e in Germania con il Dortmund (una coppa) e in questa stagione proverà a fare altrettanto con il Manchester City, poi eventualmente il tour si allargherebbe agli altri tornei continentali.

"La mia impressione è che voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati - ha concluso Alf-Inge Haaland -. In Germania è rimasto due anni e mezzo e potrebbe fare qualcosa del genere anche in futuro". Il Manchester City è avvisato.