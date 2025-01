Haaland: "Il rinnovo con il City scelta facile"

"Certo che è un po' insolito e non è normale. Ma è qualcosa che mi piace. Alla fine è stata una scelta facile. Sono così felice, la mia famiglia è così felice e alla fine è quello che volevo davvero". Così Erling Haaland parla del suo rinnovo con il Manchester City fino al 2034, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Psg. Sulle voci di un suo possibile futuro in club come Barcellona o Real Madrid, lo stesso Haaland ha detto: "Alla fine non vedo l'ora di trascorrere molti altri anni a Manchester. Sarà fantastico. Innanzitutto, come ho detto, è stata la sensazione che ho avuto e le persone con cui ho parlato mi hanno convinto che questa era la scelta giusta", ha aggiunto Haaland, che è convinto che il City abbia superato la sua miserabile crisi. "Sento un'energia davvero positiva nel club, è stato un periodo difficile e tutti lo sanno. Penso che ora lo abbiamo superato", ha concluso.